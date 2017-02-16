Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

– Kentte bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın sosyal medya hesaplarındaki küfürleşmeden çıktığı iddia edildi

KONYA (AA) – Konya’da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde Y.E.Y. ve kardeşi S.Y. ile Ahmet Kahraman (20) ve Eren Tunç (19) arasında tartışma çıktı.

Tarafların sosyal medya hesaplarındaki küfürleşme yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Kahraman ve Tunç’u bıçakla yaralayan Y.E.Y. ve S.Y, olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Kahraman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunç’un tedavisi aynı hastanede sürüyor.

Y.E.Y. ve S.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.