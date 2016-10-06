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Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

06 Ekim 2016 Perşembe, 02:48
Konya'da bıçaklı kavga

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KONYA (AA) – Konya’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı’nda yürüyen Mücahit Yavuz (25) ve arkadaşlarının yolunu kesen 5 kişinin, onlardan para istediği iddia edildi.

Söz konusu iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yavuz, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Sağlık ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz’un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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