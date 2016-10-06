Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

KONYA (AA) – Konya’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı’nda yürüyen Mücahit Yavuz (25) ve arkadaşlarının yolunu kesen 5 kişinin, onlardan para istediği iddia edildi.

Söz konusu iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yavuz, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Sağlık ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz’un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.