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Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

15 Ekim 2016 Cumartesi, 14:55
Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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KONYA (AA) – Afganistan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Afganistan uyruklu Hekim Haşimi (22) ile henüz kimliği belirlenemeyen kişiler arasında, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi’nde tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Haşimi, bıçakla yaralandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Haşimi’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Afganistan uyruklu bıçaklı kavga Konya

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