Konyada bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Sülün Cadde üstünde meydana geldi. sözde, sokak üzerinde yürüyen Suriye uyruklu 27 yaşındaki Abdullah M., henüz belirlenemeyen nedenle bir grup ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üstüne Abdullah M. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olaydan sonradan kaçarken, yaralanan Suriyeli kişi için çevredeki vatandaşlar ambulansa haber verdi. Yaralı şahıs, ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bacağından yaralanan şahsın, afiyet durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için egzersiz başlattı.