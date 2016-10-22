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22 Ekim 2016 Cumartesi

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Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

22 Ekim 2016 Cumartesi, 11:20
Konya'da döner bıçaklı kavga: 2 yaralı

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KONYA (AA) – Konya’da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Harun Kıyak (25) ve arkadaşı Fatih Mehmet Yaman (25) ile başka bir grup arasında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kıyak ve Yaman yaralandı.

O sırada olay yerinden geçen polis ekibini gören şüpheliler, ellerindeki döner bıçağını atarak kaçtı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Kıyak ve Yaman’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

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