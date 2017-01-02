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Konya'da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:20

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KONYA (AA) – Konya’da bir kafede çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı’ndaki bir kafede, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Önder Yeşilbağ ve Abdullah Şengöz bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı halde buldukları Yeşilbağ’ı yakınlardaki özel bir hastaneye götürdü.

Araştırmalar sonunda Şengöz’ün de başka bir hastaneye götürüldüğü belirlendi.

İki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde yaptığı incelemede av tüfeğine ait boş kartuşlara da rastladı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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