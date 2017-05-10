Konyada bir esnafı darp eden iki Suriyeli gözaltına alındı

Durum, 6 Mayıs günü saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kazım Ayvaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y.’ye ait bir konfeksiyon mağazasında çırak olarak çalışan Muhammed Hellak’a tanımadığı Suriye uyruklu kişiler küfür ederek saldırdı. Saldırganları ayrım eden meslek yeri sahibi İsmail Y., gruba tepki göstererek kavgayı parçalamak istedi. Suriyeli grup, İsmail Y.’ye saldırdıktan kısa bir süre sonra sanayi sitesi içerisindeki meslek yerlerinde çalışan öteki Suriyelileri de, “Suriyelilere saldırıyorlar” diyerek örgütleyen şüpheliler İsmail Y.’nin iş yerine gelip sandalye ile iş yerinin camını kırdı. Şüpheliler daha sonra iş yerinden meydana çıkan ismail Y.’ye sandalye, kemer, bıçak, tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olayda başından yaralanan İsmail Y., yere yığılırken şüpheliler şipşak durum yerinden kaçtı. Kaldırıldığı hastanede başına 14 dikiş atılan İsmail Y., tedavisinin gerisinde taburcu edildi. Olaydan sonradan çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Tim Ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler sanayi sitesi içerisindeki meslek yerlerinde çalışan Suriyelilerle de görüşerek grubun elebaşılığını yapan 3 şüpheliyi belirledi. Ekipler, 18 yaşındaki Muhammed El Muhammed Beha ve 20 yaşındaki Hamza Neccar Kabbeni merkez Meram ve Karatay ilçelerindeki adreslerine başat yaparak yakaladı. 2 kesin olmayan Konya Eğitim Araştırma Hastanesinde afiyet kontrolünden geçirildikten sonradan emniyete götürüldü.

Polis, olaya karışan öteki şüphelileri yetişmek içinse çalışmalarını sürdürüyor.