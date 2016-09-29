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Konya'da bir koyun beşiz doğurdu

– Beyşehir’de merinos cinsi koyun, tek batında 5 kuzu dünya getirdi

29 Eylül 2016 Perşembe, 10:15
Konya'da bir koyun beşiz doğurdu

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KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde merinos cinsi koyunun, tek batında dünyaya getirdiği 5 kuzu görenleri şaşırtıyor.

Beyşehir’e bağlı Doğanbey Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Seydali Çileli’ye ait merinos cinsi koyun, bir defada beş yavru doğurdu.

Doğum sırasında yavrulardan biri öldü. Çileli, şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadığını belirtti.

Hayvanlara bakmak için gittiğinde gördüğü manzara önünde şaşkına döndüğünü belirten Çileli, şunları kaydetti:

“İlk kere bir koyunun 5 yavru doğurduğunu gördüm. Hayvanlara bakmak için gittiğim sırada merinos cinsi koyunun beşiz doğurduğunu görünce hem şaşırdım hem de sevindim. Daha evvel hiç beşiz yavru yapan koyun görmemiştim. Koyunum beşiz yavru yaptığı için mutluyum. Olayı duyan komşularım gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle gelen çocuklar yavru kuzularla fotoğraf çektiriyor.”

Beşiz kuzu Konya MERINOS KOYUNU

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