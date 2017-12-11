Konya’da bir parka dünyaca ünlü kalp cerrahi Mustafa Öz’ün ismi verilecek
Dr. Mustafa Öz adına Bozkır’da yaptırılan parkta incelemelerde bulundu.
Konya Büyükşehir Başkanı Tahir Akyürek, Konyalı dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’ün babası olan ve kendisi de dünyaca ünlü kalp cerrahı olan Prof. Dr. Mustafa Öz adına Bozkır’da yapılan parkı yerinde inceledi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Bozkır Belediyesi’yle birlikte hizmete açtığı parkı gezen Başkan Akyürek, ülkenin ve şehrin önemli değerlerinden olan Prof. Dr. Mehmet Öz ve Babası Prof. Dr. Mustafa Öz’ün gelecek nesiller tarafından da bilinmesi adına bu hizmeti önemsediklerini kaydetti. Başkan Akyürek, “Bildiğiniz gibi Prof. Dr. Mustafa Öz, Mehmet Öz’ün babası. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Mustafa Öz, Amerika’da yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahları. Kendileri Bozkırlı hemşehrimiz olurlar. Prof. Dr. Mustafa Öz hatırasına ilçe belediyemizle birlikte bir hatıra parkı yaptık ve açılışını da gerçekleştirdik. Değerli hocamızın ismini burada yaşatmak istedik. Bu değerlerimizi gelecek nesillere de tanıtma ve aktarma adına bu hizmeti önemsiyoruz. Tabii Mustafa Hocamız da, şehrin eğitim hayatına katkı sağlaması adına bir yurdu ilçemize kazandırdı ve şu anda faaliyette. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
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