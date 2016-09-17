Konya'da bir saat içinde 7 araçta yangın çıktı

– Merkez Karatay ilçesinde park halinde bulunan 6 araç ile seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

KONYA (AA) – Konya’da bir saat içinde 7 araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Mesnevi Caddesi’nde aynı sokakta park halindeki minibüs ile otomobilin motor kısmında yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bu olaydan kısa süre sonra merkez Selçuklu ilçesi Burcu Sokak’ta birbirine yakın park halinde bulunan hafif ticari araç ile iki otomobilin motor kısmında yangın çıktığı ihbarı alındı.

Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri, araçların kundaklama nedeniyle yanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, merkez Karatay ilçesinde seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören sürücü, aracını durdurup indi. Büyüyen alevler, otomobilin yanında bulunan park halindeki tıra da sıçradı.

Araçlardaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.