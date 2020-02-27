Konya'da “Bir Varmış Bir Yokmuş, Müzede Neler Kalmış” projesi tanıtıldı
KONYA (AA) – Karatay Fevzi Çakmak Anaokulu tarafından Konya 2023 Hedefine El Ele Projesi kapsamında hazırlanan "Bir Varmış Bir Yokmuş, Müzede Neler Kalmış" projesinin tanıtım programı gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün de katıldığı Karatay Fevzi Çakmak Anaokulu'nda düzenlenen programda, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yürütülen projeyle Konya'da yer alan 8 müze hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılmasının hedeflendiği belirtildi.
Daha sonra Karatay Fevzi Çakmak Anaokulu bünyesinde oluşturulan, Mühendislik, Matematik, Fen ve Doğa atölyelerinin açılışı yapıldı.
Proğram sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, proje ve atölyeler hakkında okuldaki öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Programa Karatay Kaymakamı A. Selim Parlar, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, şube müdürleri Osman Terzi, Nizamettin Doğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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