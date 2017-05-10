Konyada “Birinci Uluslararası Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Kongresi”

Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Kongrede bir tavır yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’deki biyoloji ile ilgili çeşitlilik bakımından takriben 3 bin 700 nesil endemik cins olduğunu dile getirerek, “Yalnızca Türkiye’de olup başka yerde olmayan 3 bin 700 adet bitki türü var oysa Avrupa kıtasından daha zengin bir faunaya sahibiz. Bunlar içerisinde şuan da tanıdık 350 den artı tıbbi bitki mevcut. Bunlardan yeteri değin istirham edilemiyor. Dolayısıyla bundan hareketle dedik ki, madem biz ilim adamıyız tıbbi mevzuda Bitki Aromatik Merkezi kuralım. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Afyonkarahisar’da kurduk. Bu merkez gerçekten fazla örnek bir tesis oldu. Katılımcıların mutlaka tesise giderek görmeleri fazla manâlı. Alt bu konu da bütün üniversitelerimizle bilhassa Afyonkarahisar’da Kocatepe Üniversitesi ile işbirliği yaparak tıbbi ot gibi yaşama üretilmeye başlandı” diye konuştu.

“Afiyet sisteminin gereksizce kullanmamayı öğrenebiliriz”

Sıhhat Bakanı Recep Akdağ da, hükümetlerin az çok 15 yıldır taşıdığı sağlıkta mutasyon programının 2017 yılıyla birlikte başlatılan ikinci döneminin en kayda değer konu başlığı olduğunu açıklama ederek, “Çünkü insanları hastalandıktan daha sonra çare etmek bir gerekliliktir lakin bizim açımızdan daha kayda değer olan insanların sağlıklı yaşamasına katkı maddesi vermektir. Bunu şöyle değerlendiriyoruz ki, bu sağlıkta mutasyon projesinin ikinci döneminde de çalışmalarımızı bu alana yoğunlaştırıyoruz. Uzun zamandır politika laboratuvarlarında paidaşlarımızla çalışıyoruz. Birincisi bizim fert olarak ülkede yaşayan bir fert olarak şahsen kendimizin sıhhat okuryazarlığının artmasıdır. Her çeşitten her eğitim seviyesinden insan için her yaştan insan için afiyet okuryazarlığının artması son derece önemlidir. Böylece sağlığımızı nasıl koruyacağımızı biliriz. Bu Nedenle bize ibraz edilebilir, tanı usulü için veya çare usulü için dürüst yolu bulabiliriz. Böylece sağlıklı yaşamanın yolları basit ararız. Sağlık Durumu sistemini gereksiz yere kullanmamayı öğrenebiliriz. Onun için mektep öncesi dönemden başlayarak sıhhat okuryazarlığının artırılması konusunda büyük gayret göstereceğiz. Bunu bir insan hayatı açısından düşünseniz ikinci adımı dinç yaşamak için nasıl davranacağımızı bilmemizdir. Burada da dinç hayat biçimine sahip olmak diyoruz. Nedir bunun belli başlı unsurları? Bize hasar verebilecek bir takım maddelerden sigara, tütün, içki gibi maddelerden kaçınmak bize hasar verebilecek yaşantı biçimlerinden yürüyüp gitmek uyuşuk kalmamak, şişmanlamamak, şişmanlamışsan kilo atamak ve böylece dinç bir hayata sürdürmek. Böylece ayrıca ilk koruma ayrıca ikincil koruma açısından kendimizi ve dolayısıyla toplumu da korumuş oluyoruz” diye konuştu.

“Geçtiğimiz yıllarda binlerce takvim tıp geleneğimizle barış yoluna gittik”

Türkiye’de son derece varlıklı bir endemik bitki örtüsünün olduğuna dikkat çeken Bakan Akdağ, “Bunlardan bitkisel hap geliştirilmesi muhtemel. Bitkisel ilaçların ayrıca Türkiye’de tedavi açısından kullanılması ayrıca de yurtdışında kullanılması mümkün. Biz ne yaptık Sağlık Durumu Bakanlığı olarak. Geçtiğimiz yıllarda binlerce yıllık kültürümüzle geleneğimizde özellikle tıp geleneğimizde barış yoluna gittik. Bu kelimeyi kasıtlı olarak kullanıyorum. Çünkü yıllardan beri bu mesele bakımsız bir mesele olarak kalmıştır. Bunun için önce geleneksel nebati tıbbi ürünler yönetmeliğini yaptık 2010 yılında. Buna paralel olarak ilgili daire bakanlığımızın kurduğu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili daire başkanlığı kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Şu Anda Türkiye’de bilim dünyasının ve endüstrinin bitkisel hap üretmesi, bu bitkisel ilaçları, satması ve bu nebati ilaçları pazarlaması bunlarla çare yapılması hukuken mümkün ve bununla ilgili mevzuat bitmiş durumdadır” dedi.

“Kaynaklarımızı etkili bir şekilde kullanmalıyız”

Çok kayda değer bir toplantıya konut sahipliği yaptıklarını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, “Bu toplantının şehrimiz ve ülkemiz adına gerçekten yeni projelere güzel yatırımlara ve hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. Biz de özenle takip edeceğiz” şeklinde konuştu

Konya Valisi Yakup Canbolat ise, kongrenin Konya açısından önemli olduğunu söyleyerek kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, “Türkiye de geniş alanlarda tıbbi bitki üretimini planlı programlı olarak geliştirmemiz, Afyonkarahisar ve civarında manâlı bir bilgi birikimi oluşturarak bölgedeki fabrikayı da düşünerek o çevrede tüm orta Anadolu’da tıbbi bitkilerin geniş alanda üretimi ve onlardan katma kıymetli yeni ürünler üretme konusunu derhal Türkiye de planlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Danış ise, “Tarımsal değerlerimize sahip çıkarak kaynaklarımızı etkili bir şekilde kullanmalıyız. Ancak bu talebi bugüne değin yapıldığı gibi doğadan toplayarak karşılamamız ve pazarda kalıcı bir yer edinmemiz mümkün değildir. Tüketici ve sanayici taleplerini yerine getirmek nitelikli ve standart ürünü elde etmek için iyi tarım uygulamaları veya organik tarım yöntemleriyle yetiştiricilik yapılması hasat sonrası işleme teknolojisinin geliştirilmesi gerekmektedir” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptı. Rektör Şeker, kongreye 2 bin 604 araştırmacıdan, 382 adet ziraat, 321 adet gıda, 311 adet orman, 270 adet mühendislik, 255 adet sağlık durumu, 161 adet eczacılık, 37 adet diş hekimliği, 491 adet kozmetik, peyzaj, sosyal kültürel, tarih alanlarında başvuruların gerçekleştiğini ifade etti.

Bir otelin konferans salonunda gerçekleşen kongreye, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Durumu Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Hüsnüye Erdoğan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kamu kurumu yöneticileri ile akademisyenler katıldı.