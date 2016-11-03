Konya'da bulunan Roma dönemine ait mezar

KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ilçesinde 2 hafta önce, içme suyu altyapısının sağlıklaştırılması için yapılan kazıda ortaya çıkarılan mezarda, insan kemikleri, gözyaşı şişesi, ayna, kemik saç iğnesi, bronz saç tokası ve Roma dönemine ait bronz sikke bulundu.

Ereğli Müze Müdür Vekili Mahmut Altuncan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Orhaniye Mahallesi’nde 2 hafta önce altyapı iyileştirme çalışması yürüten Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekiplerinin kazı çalışması sırasında bir mezar ve cam şişelere rastladığını anımsattı.

İhbar üzerine olay yerinde giden Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede, mezarın Roma dönemine ait olduğunun tespit edildiğini ifade eden Altuncan, olayın ardından Konya’dan gelen 2 arkeoloğun 4 müze işçisinin desteğiyle mezarda kazı çalışması yaptığını bildirdi.

– “Gömülme esnasında bazı mezar hediyeleri de bırakılmış”

Altuncan, çalışma yapılan alanda, Roma dönemine ait yer altı mezarı ortaya çıkarıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Mezarda iki kişinin gömüldüğü tespit edilmiştir. Bu gömülenlerden birinin kadın olduğuna yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Gömülme esnasında bazı mezar hediyeleri de bırakılmış. Gözyaşı şişesi, koku şişesi, ayna, kemikten saç iğnesi, bronzdan saç tokası ve bir de Roma dönemine ait bronz sikke bulunmuştur. Bulunan eserler müzemize ulaştırıldı ancak kondisyonları zayıf olduğu için Antalya Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’na göndereceğiz. Bu parçalar onarılıp, tekrar müzemize gönderilecektir.”

Altuncan, duyarlı davranan KOSKİ ekipleri ve bölge halkına da teşekkür etti.

Konya’nın Ereğli ilçesinde 15 Ekim’de KOSKİ ekiplerince yürütülen altyapı iyileştirme çalışması sırasında, Roma dönemine ait mezar ile gözyaşı şişeleri bulunmuştu. Alanda incelemelerde bulunan Konya Müze Müdürü Yusuf Benli, en kısa zamanda mezarda incelemelerde yapılacağını bildirmişti.