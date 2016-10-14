Konyada ByLock operasyonu: 24 gözaltı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PYD) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında, ByLock programını kullandığı iddiasıyla 24 birey gözaltına alındı.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünün gerisinde İl Güvenlik Müdürlüğü kadar düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla örgüt üyesi olduğu ve örgütün rahat yazışma programı ByLock’u kullandığı saptama edilen 47 birey hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu sabahleyin evvelden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda arasında etken, esnaf ve kadınların da yer aldığı 24 birey gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde afiyet kontrolünden geçirilerek ifadeleri içerlemek üzere emniyete götürüldü. Diğer 23 şüphelinin yakalanması için incelemeler sürüyor.