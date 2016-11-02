Konyada çalınan hayvanlar Afyonkarahisarda bulundu

Konya’nın Hüyük ilçesinde bir ahırdan çalınan 2 dana ve 2 buzağı jandarma kadar Afyonkarahisar’ın Akarsu ilçesine bağlı bir köyde bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili hayvanları çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye takriben, ilçeye tabi Mutlu Mahallesi’nde yer alan bir ahırdan 2 dana ve 2 buzağının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık olayı, çevredeki bütün ilçelere bildirildi. Araçlarına bindirdikleri hayvanlarla kaçmaya başlayan hırsızlık şüphelilerinin Afyon istikametine doğru seyir halinde olduğu belirlendi. Isparta’nın Yalvaç ilçesinde “dur” ihtarına uymaması üzerine jandarmanın peşine düştüğü şüpheliler, ekiplere bulundukları araçtan silahla ateş ederek izlerini kaybettirdi. Afyonkarahisar’ın Akarsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıplara karışan kişilerin araçlarıyla birlikte ilçeye geldiğinden kesin olmama etmesi üstüne ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde bir ahırda çözümleme yaptı. Ahırda çekilen fotoğraflar hırsızlık mağduru Eyüp Altunyazar’a gönderildi. Besici, çalınan dana ve buzağının kendisine ait olduğunu belirleyince jandarma ekipleri, çalıntı 2 dana ve 2 buzağıyı sahibine teslim etti. Jandarma olayla ilgili olarak ise 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayvan hırsızlığı iddiasıyla jandarma göre yakalanan M.G. ile Y.K. sevk edildiği Beyşehir Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Besici Altunyazar Hüyük ve Çay Jandarma Komutanlığı ekiplerine hayvan hırsızlığı olayını aydınlatarak, faillerini yakalayıp besi hayvanlarını kendisine teslim etmesinden nedeniyle teşekkür etti.