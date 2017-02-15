Konya'da cami yangını

– Selçuklu ilçesinde bir caminin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

KONYA (AA) – Konya’da bir caminin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Zencefil Sokağı’nda bulunan Şükrü Ersoy Camisi’nin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, caminin minaresine de sıçradı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Camide maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.