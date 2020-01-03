Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında
KONYA (AA) – Konya'nın Karapınar ilçesindeki camide 4 kişi arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İsmet U. (54), oğlu Yusuf U. (26) ile cuma namazı kılmak için gittiği ilçe merkezindeki Hacı İsa Camisi'nde Refik Ö. (55) ve kardeşi Ali Ö. (48) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, caminin içinde birbirlerini darbeden tarafları cemaat ayırdı.
İsmet U. ve Yusuf U. darbedildikleri gerekçesiyle Refik Ö. ve Ali Ö'den şikayetçi oldu.
Öte yandan olay, camideki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirini darbetmesi ve cemaatin kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.
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