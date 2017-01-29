Konya'da çay hırsızlığı
KONYA (AA) – Konya’da, park halindeki tırdan 26 koli çay çalındı.
Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde park halinde bulunan Yasin Demir’e ait 42 CNP 57 tırdan, 26 koli çay kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden de yararlanarak, şüpheli 5 kişinin kimliklerini belirledi.
Bilal K, Abdulsamet K, Mevlüt S, Volkan D. ve Mevlüt Ö. adyı şüpheliler, polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalıntı çaylar, yabancı uyruklu bir kişinin kaldığı evde bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.