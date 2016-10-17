Konya'da ceset bulundu

KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ilçesinde toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Burhaniye Mahallesi’ndeki bir mısır tarlasının kenarında insan kafası olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, toprağa gömülü erkek cesedini çıkardı.

Tanınmaz haldeki ceset, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp başvurularını değerlendirdiren ekipler, 2 ay önce eşinin kayıp olduğunu bildiren Necla Korhan’a ulaştı. Hastaneye gelen Korhan, cesedin üzerindeki elbiselerin kayıp eşi Arslan Korhan’a (36) ait olduğunu söyledi.

Cesetten alınan örneklerin DNA testi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Arslan Korhan’ın aracının da 2 ay önce Burhaniye Mahallesi’nde yol kenarında yakılmış halde bulunduğu, o tarihden beri kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.