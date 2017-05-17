Konya'da cinayet: 3 ölü

– Baba, anne ile kızı evlerinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu

KONYA (AA) – Konya’da baba, anne ile kızı evlerinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

Polis ekipleri, Behram Yıldız, eşi Fatma Yıldız ve kızları Yasemin A’nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak’taki evlerinde öldürüldüğü ihbarını aldı.

Olay yerine gelen ekipler baba, anne ve kızın av tüfeğiyle ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Polis, olayla ilgili Yasemin A’nın boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşi E.A’nın yakalanması için çalışma başlattı.