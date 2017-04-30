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Konya'da cinayet

– Aralarında husumet olan kişiyi tabanca ve bıçakla öldüren, babası tarafından jandarmaya teslim edilen zanlı tutuklandı

30 Nisan 2017 Pazar, 16:05

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KONYA (AA) – Konya’nın Sarayönü ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi tabanca ve bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Ladik Mahallesi’ndeki çiğ köfteciye giren Yusuf Ateş (31), aralarında husumet bulunan Tayyar A. (25) tarafından tabancayla ateş edilerek ve bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayetin ardından suç aleti silahı çöp konteynerine atarak kaçan zanlı, babası tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Suçunu itiraf eden Tayyar A’nın pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ateş’in cenazesi, Sarayönü Devlet Hastanesindeki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

1 ölü cinayet Konya

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