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Konya'da cinayet

– Ereğli ilçesinde başından tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu

20 Eylül 2016 Salı, 02:58
Konya'da cinayet

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KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ilçesinde başından tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sarıca Mahallesi dana çayırı piknik alanında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri cesedin Deniz Nar’a (32) ait olduğunu, av tüfeği ile başından vurulduğunu belirledi.

Ceset otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

cinayet Konya

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