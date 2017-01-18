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Konya'da DEAŞ operasyonu

– Örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:30

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KONYA (AA) – Konya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu tespit etti.

Ekipler, kent merkezindeki çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, sosyal medyada propagandasını yaptıkları örgütün üyeleriyle irtibatlı oldukları iddia edildi.

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