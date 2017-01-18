Konya'da DEAŞ operasyonu
– Örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı
18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:30
KONYA (AA) – Konya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu tespit etti.
Ekipler, kent merkezindeki çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Adreslerde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi.
Şüphelilerin, sosyal medyada propagandasını yaptıkları örgütün üyeleriyle irtibatlı oldukları iddia edildi.