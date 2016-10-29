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Konya'da DEAŞ operasyonu

– Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

29 Ekim 2016 Cumartesi, 10:55
Konya'da DEAŞ operasyonu

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KONYA (AA) – Konya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik kent merkezinde belirlenen 14 adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona, özel hareket polisleri de katıldı. Baskın yapılan yerlerde, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin Suriye’de olduğu, 2 zanlının da arandığı öğrenildi.

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