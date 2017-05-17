Konyada dehşet saçan damat: Kimse yüksek sesle cinayet planlamaz

’nın sosyal medyadaki paylaşımları uyarı çekti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde babasının evinde kalan boşandığı eşinin yanına dışarı giden Erdal A., çıkan tartışma sonrası eski eşi Yasemin Yıldız, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız’ı 7 yaşındaki kızının gözleri önünde av tüfeğiyle öldürdü. Cinayetin arkasından kızını da yanında alarak kayıplara karışan canice zanlısı Erdal A., polis göre tekrar aranıyor.

“Kimse yüksek sesle ceza planlamaz”

Cinayet zanlısı Erdal A.’nın sosyal medyada paylaşımları da uyarı çekti. 25 Nisan’da yaptığı paylaşımda kesintisiz özlemini dile getirdiği 7 yaşındaki kızı S.A.’nın bir sene önceki fotoğrafını “Seni fazla seviyorum canim kızım. Bütün bir sene önce bugün kopardılar seni benden. Fakat Allah büyük kızım. Abini kurtardım aldım, inşallah seni de en kısa zamanda kurtarıp alacam vicdansızların elinden. Sabırla İnşallah” notuyla paylaştı. Erdal E.’nin 2 Nisan’daki paylaşımında da, tabancalı fotoğrafın üstünde “Suskunluğumu zayıflıkla karıştırmayın, kimse yüksek sesle suç oluşturan planlamaz” yazısının yer alması uyarı çekti. 7 yaşındaki kızıyla birlikte kayıplara karışan suç oluşturan zanlısı Erdal A.’nın yakalanması için araştırmalar sürüyor.

Öte yanlamasına, eski eşi tarafından annesi ve babasıyla birlikte öldürülen Yasemin Yıldız’ın geçtiğimiz ocak ayında boşandığı ve dün babasının evinin yakınında bir daire kiraladığı öğrenildi.