Konyada, doğa tutkunları şehit polis Oğuzhan Duyar için dağa tırmandı

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki doğa tutkunları, İstanbul Beşiktaş’taki bombalı saldırıda şehit düşen, Hüyüklü polis memuru Oğuzhan Duyar için doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu olarak Hüyük ilçesine emrindeki Göçeri Mahallesi’ndeki bin 700 rakımlı Sivridağ’ın zirvesine doğa tutkunları olarak tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi. Beyşehirli doğaseverler olarak Şehit Polis Oğuzhan Duyar ve vatan için şehadet şerbeti içen bütün şehitler anısına tırmanışı gerçekleştirdiklerini bildiren Büyükkafalı, “İstanbul’daki bombalı terör saldırısında şehit düştükten sonradan, memleketi olan Göçeri Mahallesi’nde toprağa verdiğimiz, şehit polisimiz Oğuzhan Duyar ve şehitlerimiz anısına gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşü etkinliği dahilinde, ilk önce Hüyük İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, polis teşkilatı mensuplarına baş sağlığı dileğimizi ilettik” dedi.

Göçeri Mahallesi’ndeki şehit polisin ailesini ziyaret edip, acılarını paylaşarak başsağlığı temennisinde bulunduklarını da ifade eden Büyükkaflı, “Şehidimizin kabrini ziyaret ederek defalarca birlikte dua ettik ve Sivridağ tırmanışımız başladı. Dağa çıkış esnasında önce taşlarla şehit polisimizin ismini yazarak Türk bayrağı açtık. 7 kilometrelik parkur her tarafında omuzlarımızdaki Türk bayraklarıyla zirveye ulaştık ve burada da Türk bayrağı açarak şehitlerimizi hem anmış olduk, keza de unutmadığımızı gösterdik. Bu vesile ile İstanbul ve Kayseri’deki bombalı terör eylemlerinde şehit düşen bütün polis ve askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerinin ve Türk milletinin acısını yüreğimizde paylaşıyoruz. Bu terör eylemlerinin artık son bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.