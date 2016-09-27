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Konya'da erkek cesedi bulundu

27 Eylül 2016 Salı, 14:50
Konya'da erkek cesedi bulundu

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KONYA (AA) – Konya’nın Akşehir ilçesindeki metruk bir evde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akşehir Devlet Hastanesi yakınlarındaki tarlada bulunan metruk evden kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, toprak evin içinde çürümüş bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin, İbrahim Kutlu’ya (55) ait olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 6 ay önce yaşamını yitirdiği belirtilen Kutlu’nun cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

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