Konya'da esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasında

KONYA (AA) – Konya’da esnafın darbedilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Alparslanlı Caddesi’nde bir konfeksiyon atölyesini işleten İsmail Yaşkıran (57), iş yerinde Suriye uyruklu çalışanının bir genç tarafından darbedildiğini gördü.

Çevredekilerin gençleri ayırmasının ardından Yaşkıran, işçisini darbeden Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bu kişiye tepki gösterdi. İkili arasında başlayan tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Bir süre sonra olay yerine gelen Suriye uyruklu grup, Yaşkıran’ı darbedip dükkanının camlarını kırdı. Yaralanan Yaşkıran, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kalabalık bir grubun, dükkana gelerek sandalyelerle dükkanın camlarını kırması, ardından dükkandan çıkan Yaşkıran’ı darbetmesi görülüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.