Konya'da ev yangını: 1 ölü
– Cihanbeyli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:10
KONYA (AA) – Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, yalnız yaşayan bir kadın evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Yeniceoba Mahallesi’nde Havva Karataş’a (65) ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, müstakil evin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.
İtfaiye ekipleri, eve girdiğinde Karataş’ın cesediyle karşılaştı.
Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Karataş’ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.