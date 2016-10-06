Konya'da ev yangını

– Akşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, mutfaktaki tüpün patlaması korku dolu anlar yaşattı

KONYA (AA) – Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında mutfaktaki tüpün patlaması korkuttu.

Kileci Mahallesi Değirmen Sokak’ta Fatma Yaşayan’a (75) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, Yaşayan’ı evden çıkartıp, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

İtfaiye ekipleri, araçların hatalı park etmesi nedeniyle dar sokakların bulunduğu olay yerine güçlükle ulaştı. Alevlere müdahale edildiği sırada mutfak tüpünün patlaması, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, hasar oluştu.