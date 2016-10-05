Konya'da fabrika yangını

KONYA (AA) – Konya’da yumurta kolisi üretilen fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Merkez Selçuklu ilçesi 2. Organize Sanayi Sitesi’nde Ali Sağ’a ait yumurta kolisi üretilen fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikanın arka kısmında başlayan yangını fark eden işçiler, itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede binanın büyük bölümünü saran alevler, itfaiye ekiplerinin iki saate yakın süren çalışmasıyla kontrol altına alınabildi. Yangında iki kamyonetin de alevlerin arasında kaldığı belirlendi.

Büyük çapta zarara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.