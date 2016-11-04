Konya'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

KONYA (AA) – Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle para ve altın dolandırıcılığı olayına karıştığı iddia edilen iki zanlı, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Emekli Mustafa Orhan B’yi (63) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, banka hesabının FETÖ tarafından kontrol edildiğini söyledi.

Telefondaki kişi, Mustafa Orhan B’ye, para ve evdeki ziynet eşyalarının, FETÖ üyeleri tarafından ele geçirilmeden koruma altına alınması gerektiğini, bu nedenle gönderecekleri sözde polis memurlarına para ve altınları teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Mustafa Orhan B, bankadan çektiği 181 bin lira ile evdeki 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kapıya gelen dolandırıcılara verdi. Dolandırıldığının farkına varmayan Mustafa Orhan B, polise herhangi bir şikayette bulunmadı.

Para ve altınlarla Adana’ya gitmek üzere yola çıkan A.Ç. (29) ve H.Ç’nin (22) içinde bulunduğu 16 RN 002 plakalı otomobil, Ereğli ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu.

Araçtaki para ve altınları görünce durumdan şüphelenen polis, A.Ç’nin dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 2 ay önce çıktığını öğrendi.

Alınan ifadeler sonunda A.Ç. ve H.Ç’nin, Mustafa Orhan B’nin yanı sıra Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kişinin aynı yöntemle 10 bin lirasını dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerle ele geçirilen 140 bin lira ve ziynet eşyaları Mustafa Orhan B’ye teslim edildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuklandı.