Konya'da FETÖ operasyonu
– Aralarında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli askerlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı
KONYA (AA) – Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında askerlerin de bulunduğu 35 kişi yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY yapılanmasıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişiler belirlendi.
Kent merkezi ile Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 21’i asker 53 kişiden 35’i gözaltına alındı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan askerlerin Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli oldukları öğrenildi. Şüphelilerden astsubay Y.Ş.G’nin Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli olduğu bildirildi. Askerlerden astsubay S.D’nin 12 Ağustos’ta emekliye ayrıldığı, kadın astsubay Ö.A’nın da emeklilik dilekçesi vererek izne ayrıldığı belirtildi.
Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında 2 binbaşı, 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 16 astsubayın bulunduğu kaydedildi.