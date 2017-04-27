Konyada FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Edinilen bilgiye takriben, Ankara merkezli Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda, Konya’da 119 birey hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Uğraş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılan örgütte ’abi’ olarak tanıdık şüphelilerin adreslerine sabahleyin saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan öğretmenlikten ihraç edilen bir şüphelinin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çek babam, çek iyi çek, net çıksın” demesi uyarı çekti. Gözaltına alınan 20 güvenilmez Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde afiyet kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri içerlemek üzere emniyete götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.