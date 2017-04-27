Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Konyada FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Konyada FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Edinilen bilgiye takriben, Ankara merkezli Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda, Konya’da 119 birey hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:49

Benzer Konular

TÜRKONFED 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi için geri sayım başladı
Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte ayrıntılar…
Stada gelen kitaplar okullara teslim edildi

Edinilen bilgiye takriben, Ankara merkezli Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda, Konya’da 119 birey hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Uğraş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılan örgütte ’abi’ olarak tanıdık şüphelilerin adreslerine sabahleyin saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan öğretmenlikten ihraç edilen bir şüphelinin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çek babam, çek iyi çek, net çıksın” demesi uyarı çekti. Gözaltına alınan 20 güvenilmez Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde afiyet kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri içerlemek üzere emniyete götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com