Konyada FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) karşın düzenlenen operasyonda 21’i asker elde etmek üzere 56 birey gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Güvenlik Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine katılan kişileri tespit ettikten sonra harekete geçti. Çalışmaların tamamlanmasının peşinde polis, şafak eskiden birlikte farklı adreslere aynı zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 21’i asker 56 birey gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aralarında Konya 3. Esas Jet Üs Komutanlığı’nda görevli 2 binbaşı, 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 16 astsubayın bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.