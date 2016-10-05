Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Konyada FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Konyada FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) karşın düzenlenen operasyonda 21’i asker elde etmek üzere 56 birey gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya Güvenlik Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında örgüte finans sağl.

05 Ekim 2016 Çarşamba, 21:46
konyada-feto-operasyonu-56-gozalti

Benzer Konular

beysehirde-camiler-haftasi-kapsaminda-konferans
Beyşehirde Camiler Haftası kapsamında konferans
otomobilin-carptigi-sahis-hayatini-kaybetti
Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
beysehirde-yagmur-suyu-drenaj-hatlari-yenileniyor
Beyşehirde yağmur suyu drenaj hatları yenileniyor

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) karşın düzenlenen operasyonda 21’i asker elde etmek üzere 56 birey gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Güvenlik Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine katılan kişileri tespit ettikten sonra harekete geçti. Çalışmaların tamamlanmasının peşinde polis, şafak eskiden birlikte farklı adreslere aynı zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 21’i asker 56 birey gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aralarında Konya 3. Esas Jet Üs Komutanlığı’nda görevli 2 binbaşı, 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 16 astsubayın bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

haberler Konya konya emniyet müdürlüğü konya'da fetö operasyonu konya'daki 3'üncü ana jet üs komutanlığı'nda fetö operasyonu: 21 gözaltı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi