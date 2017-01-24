Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

KONYA (AA) – Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları öne sürülen, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 35 İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda zanlılardan 19’u yakalandı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 16 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.