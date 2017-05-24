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Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

– Haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 7’si yakalandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:40

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KONYA (AA) – Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 7’si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazılarının halen görevde olduğu öğrenilen, belediye ve vergi dairesi çalışanı 7 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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