Konyada fırıncıların hukuk zaferi

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu karar ile temsil etmekte oldukları fırıncıların uzun zamandır en büyük sıkıntılarından birisi olan unlu mamuller işletmelerinin, hileli ve düzenlemelere tutarsız olarak ekmek ve ekmek çeşitlerini üretmeleri ortadan kaldırmak için fazla önemli ve büyük bir adım atıldığını söyledi. Honca, “Ekmek fırını başlamak için, Iş Yeri Açma ve Egzersiz Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte koşullar açık açık kayıtlı olmasına karşın, bu karar ile söz konusu şartları taşımayan kişi ve işletmelerin, toplumumuzun temel beslenme maddelerinden birisi olan ekmeğin standartlarının düşürülmesinin de önüne geçilmiş olduğu gibi ekmek israfının da azaltılmasına vesile olacaktır” dedi.

“Emsal bir karar alındı”

Konya Fırıncılar Odası Avukatı Kazım İlker Özkan ise, kararın emsal bir nitelikle olduğunu söyledi.

Özkan şöyle konuştu; “Iş Yeri Açma ve Egzersiz Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde ’Ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda gevşemiş olması’ şartı bulunmasına karşın, Türkiye çapında bu düzenlemeye tutarsız olarak, belediyelerden unlu mamul ruhsatı almış, etkinlik konularına tutarsız olarak ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi yapmakta olan işletmeler, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Tebliği’nde belirtilen standartların düşmesine, bunun yanına piyasada hileli rekabete yol açmaktaydılar. Yasal düzenlemelerde kayıtlı şartları taşımayan işletmelerin, faaliyetlerinin Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre hileli rekabet oluşturduğu zaten aşikardı, Mahkemeye bu yönde yapmış olduğumuz başvuru formu neticesinde de mahkeme taleplerimizi ve iddialarımızı haklı görmüş ve işletmenin faaliyetinin haksız rekabet oluşturduğuna, dolayısıyla ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretimi faaliyetinin durdurulmasına karar vermiştir. Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemelere göre hileli rekabet eylemlerinin durdurulması, bu eylemlerden kaynaklı olarak hasar görenlerin tazminat isteme hakkı olduğu gibi, haksız rekabet içerisinde bulunan kişiler hakkında da Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 2 yıla değin hapis ya da adli para cezası verilmesi de söz konusu olabilmektedir. Mahkemece bahşedilen bu karar bütün Türkiye çapında emsal bir karar olacaktır.”