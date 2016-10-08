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Konya'da fuhuş operasyonu

– Polis ekipleri, 2’si kardeş 6 kadını gözaltına aldı

08 Ekim 2016 Cumartesi, 10:59
Konya'da fuhuş operasyonu

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KONYA (AA) – Konya’da fuhuş yaptıkları iddia edilen 2’si kardeş 6 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karatay ve Meram ilçelerinde fuhuş yaptığı öne sürülen grubu takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından F.A, S.D, D.S, B.B, Z.B. ve B.B. gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan ikisinin kardeş olduğu öğrenildi.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Ahlak Büro Amirliğine götürüldü.

Fuhuş operasyonu Karatay Konya Meram

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