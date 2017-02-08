Konya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) – Ilgın ilçesinde düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda bir yabancı uyruklu kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

Ilgın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çavuşçugöl mevkisinde yol kenarlarında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları araştırmada, otostop çekerek bindikleri araçlarda fuhuş yaptığı ileri sürülen Kırgızistan uyruklu Khurııatkaon A.’yı gözaltına aldı.

Şüpheli, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Ilgın Polis Karakol Amirliği’ne götürüldü.



Emniyet işlemlerinin ardından kadının sınır dışı edileceği öğrenildi.

– Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Ilgın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ilıca Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde şüphe üzerine İ.Y. yönetimindeki 42 UC 640 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramalarda satışa hazır bir miktar esrar ele geçirilirken sürücü ve uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen A.Ç. ve M.O’yu gözaltına aldı.

Zanlılar daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.