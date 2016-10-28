Konyada gasp şüphelisi tutuklandı

Konya’da bir kişinin cep telefonunu bıçak zoruyla, bir kişinin de bankamatikten çektiği 450 lirayı kapkaç yöntemiyle bölge gasp şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

sözde, 18 Ekim tarihinde saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mevlana Caddesi’nde Tefik Hasırcı (69) bankamatikten bir gence para çektirmek istediği sırada gasp şüphelisi Hasırcı’nın yanına gelerek kendisiyle bir süre sohbet etti. Bu sırada para çeken genci peşine düşüp takip eden zanlı, bankamatik para verir vermez gencin elindeki 450 lirayı kapkaç yöntemiyle alarak kayıplara karıştı.

Bir sonraki gün de merkez Meram ilçesi Mimar Muzaffer Caddesi’nde bulunan Rampalı Çarşı civarından bir gasp ihbarı daha geldi. sözde, M.G.’nin (15) yanına gelen bir belirsiz, bıçak zoruyla gencin cep telefonunu gasp ederek şipşak kayıplara karıştı. İki gün içinde yaşanan iki bambaşka gasp olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Ofis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için egzersiz başlattı. Mağdurların verdiği eşkal doğrultusunda çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin “hırsızlık, yağma ve uyuşturucu kullanımı” nedeniyle emniyette suç kaydı bulunan Murat D. (23) olduğunu tespit etti. Gasp şüphelisi yapılan çalışma doğrultusunda iki gün önce merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde olduğu saptama edilerek yakalandı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Murat D., olayları uyuşturucu tedarik etmek için gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.