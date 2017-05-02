Konyada gezi dönüşü kaza: 19 yaralı

Kaza, Seydişehir-Beyşehir karayolu üzerindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre S. yönetimindeki 42 EC 300 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada şoför Emre S. ile minibüste yer alan 18 birey yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine durum yerine fazla sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Seydişehir ve Beyşehir’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi yer alan 3 kişinin Konya’ya sevk edildiği öğrenildi. Öteki yaralıların afiyet durumlarının iyi olduğu öğrenildi. öte yandan, minibüstekilerin İstanbul’a düzenledikleri geziden Konya’nın Bozkır ilçesine döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.