Konya'da gıda zehirlenmesi iddiası

KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde 150 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Ereğli’de bulunan Gülbahçe İMKB Pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu ve Halkapınar ilçesi Atatürk İlkokulu, Arif Arık Lisesi, Çakıllar İlkokulu, Çakıllar İmam Hatip Ortaokulundaki çok sayıda öğrenci, okullarına özel bir yemek firmasından gelen öğle yemeğini yedikten sonra fenalaştı.

Fenalaşan öğrencilerden 150’si akşam üzeri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin yemekte mercimek çorbası, pilav üstü tavuk yedikleri ve meyve suyu içtikleri öğrenildi.

Olayın duyulmasından sonra Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, Ereğli Emniyet Müdürü Hakan Uzun ile Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar hastanede öğrencileri ziyaret ederek yetkililerden öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Yemek şirketinin sahibi Evren Nas ise yemek fabrikasında tüm denetimlerin günlük yapıldığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bugünkü yemeklerden numune aldı. Sonuçlar 1 hafta içinde ortaya çıkacak. Şu anda ben de farklı bir şey söyleyemiyorum.” dedi.