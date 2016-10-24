Konyada göçük riski olan bina boşaltıldı

Konya’da değişik yerlerinde çatlaklar oluşan bir yapı göçük riski gerekçesiyle boşaltıldı.

Durum merkez Selçuklu İlçesi Demiryolu Caddesi üstünde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben saat 23.30 sıralarında apartman sakinleri binadan ses geldiğini gördü. Bunun üzerine apartmandan çıkan vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üstüne durum yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Ivedi Servis ekipleri sevk edildi. Kısa surede durum yerine gelen polis ekipleri binayı boşaltarak yapı çevresinde güvenlik önlemi aldı. Göçük riskine karşı binanın doğalgaz ve elektriği kesildi. Durum yerine gelen AFAD ekiplerinin ve belediye yetkililerinin apartmanda yaptıkları incelemenin arkasından yapı güvenlik gerekçesiyle iyice boşaltılarak terhis edildi. AFAD ekipleri terhis edilen binanın derhal yanında yer alan apartmanda da göçük riski olabileceği ihtimali üzerine inceleme yaptı.

Keza çatlaklar oluşarak güvenlik gerekçesiyle boşaltılan apartmanın takriben yüz metre yakınında yer alan Kerkük Caddesi’nde 2 Şubat 2004 tarihinde 11 katlı Zümrüt Apartmanı çökmüş, 92 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 birey yaralanmıştı.