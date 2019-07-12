Konya'da göl ve göletlere 206 bin yavru sazan bırakıldı
KONYA (AA) – Konya'da bulunan göl ve göletlere 206 bin adet yavru sazan balığı salındığı bildirildi.
Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAOBDER) Başkanı Osman Uyar, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülmekte olan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Konya'da bulunan göl ve göletlere de yavru sazan balığı takviyesinde bulunulduğunu belirtti.
Uyar açıklamasında, proje çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Ünitesinde üretilen 5,1 milyon yavru sazan balığının 206 bin adetinin de Konya'daki su kaynaklarına tahsis edildiğini belirterek, "Yavru sazan balıkları, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerindeki görevlilerimiz aracılığıyla Konya'da bulunan çeşitli su kaynaklarımıza bırakılmıştır. Projeden dolayı bakanlığımıza ve destek veren, çalışma yürüten tüm yetkililerimize derneğimiz ve camiamız adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
-
Havuzun antrenörsüz madalya avcısı
-
Bu mahalle “baraj göçü” ile ilçe değiştirecek
-
Diyanet TV'nin “Dini İstismar” programı izleyiciyle buluşuyor
-
Kırıkkale'de sağanak ve dolu
-
Beyşehir'de yoksullar yararına kermes açılışı
-
Derebucak'ta belge töreni
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]