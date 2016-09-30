Konyada Gönüllü İtfaiyecilik Tanıtım Programı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası etkinlikleri dahilinde Milletlerarası Gönüllü İtfaiyecilik Tanıtım Programı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, itfaiye teşkilatının kuruluşunun 302. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dahilinde düzenlenen Uluslararası Gönüllü İtfaiyecilik Tanıtım Programı’nda gönüllü itfaiyeciliğin önemine vurgu yapıldı.

Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mithat Büyükalim, “Hem rızık temin ediyorsunuz, hem de dua alıyorsunuz, insanlara yardımcı oluyorsunuz. Herkesin kaçtığı yere siz koşarak gidiyorsunuz. Alkışı hak ediyorsunuz” dedi.

Gönüllü itfaiyeciliğin Konya’da fazla ileri bir noktaya geldiğini gösteren Büyükalim, “Yaklaşık 550 mahallemizde itfaiye tankımız var. Her lahza yangına hazır. Merkeze lüzum kalmadan yangına hemencecik müdahale ediliyor. Yaklaşık bin 550 gönüllü itfaiyecimiz var. Bin 700 yangına, merkez itfaiyeye gelmeden müdahale edilmiş. Öncelikle muhtarlarımız olmak üzere gönüllü itfaiyecilerimizin başarısı bu. Gönüllü itfaiyecilik ülkemiz için önemli” diye konuştu.

İlerleyen teknoloji ile birlikte bütün dünyaya örnek olabilecek bir itfaiyecilik sistemi ile çalıştıklarını dile getiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici de, “İtfaiyeciliğin tarihine baktığınız zaman önce yiğitlik, sonra fiziksel egzersiz, enerji şiddet, hepsi itfaiyecilerde vardı. Bugün yine buna dönüş olduğunu görüyoruz. Bu birime nitelikli elemanların getirilmesi namına son yıllarda okullarımız açıldı. İtfaiyecilik ve Facia Mühendisliğinin Türkiye’de mutlaka devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Programda daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Hasan Karakaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Ömer İslamoğlu illerindeki gönüllü itfaiyecilik uygulamalarını anlattı.

Programa; Başbakanlık Felaket ve Ivedi Durum Idare Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Facia ve Acele Şart Idare Merkezi, Ivedi Sıhhat Hizmetleri Müdürlüğü, Acil ve Felaket Derneği, Kızılay, Türkiye Belediyeler Birliği ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden yöneticiler, akademisyenler, 80 ilden İtfaiye Dairesi yetkilileri ve gönüllü itfaiyeciler katıldı. Gönüllü itfaiyeciliğin her yönüyle ele alındığı toplantı dahilinde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Milli İtfaiye Basın Ödülleri ile ortaokul öğrencilerine karşın düzenlenen fotoğraf Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilecek.