Konya'da hac dönüşü kaza: 1 ölü

KONYA (AA) – Konya’da hac dönüşü annesiyle memleketine gitmek üzere yola çıkan kişinin kullandığı otomobilin kamyonla çarpışması sonucu sürücünün annesi hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Duymaz (47) idaresindeki 42 AGT 34 plakalı otomobil, Cihanbeyli-Konya karayolunun 16. kilometresindeki Kırkışla Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyreden Fehmi Y. yönetimindeki 67 ZL 603 plakalı kamyona çarptı.

Yoldan çıkarak şarampole düşen otomobildeki sürücü Duymaz’ın annesi Fatma Duymaz (76) olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Duymaz ise kazayı yara almadan atlattı.

Jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrasında Fatma Duymaz’ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Konya Büyükşehir ve Cihanbeyli Belediyesi Meclis üyesi olduğu öğrenilen Duymaz’ın, annesi ile hacdan döndüğü, Konya Havalimanı’ndan otomobille memleketleri Yeniceoba Mahallesi’ne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Fehmi Y’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.