Konya'da hasta yakını bilgilendirme sistemi açıldı

KONYA (AA) – Sağlık Bakanlığınca, hastanelerin yoğun bakım servisleri ile ameliyathane önlerinde, hastalarından haber almak için çabalayan hasta yakınlarının sıkıntılarını dikkate alarak geliştirilen yoğun bakım üniteleri ve ameliyathane önlerinde hasta yakını bilgilendirme sistemi Konya’da hizmete başladı.

Konya’nın da aralarında bulunduğu yedi ilde pilot uygulama olarak başlatılan ‘Yoğun bakım üniteleri ve ameliyathane önlerinde hasta yakını bilgilendirme sistemi’ projesi ile artık hasta yakınları hastalarının sağlık durumlarını anlık olarak takip edebilecek ve bu iş için özel olarak görevlendirilen sağlık çalışanlarından hızlı bir şekilde bilgi alabilecekler.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Eryılmaz, üniversitede yaptığı açıklamada, hastanede uygulamaya başlanan proje ile artık hasta yakınlarının hiçbir aracı kullanmaksızın yoğun bakımda yatan hastalarının son durumlarını öğrenebileceğini söyledi.

Bu sistem ile hastane önündeki yoğunluğun ortadan kalkacağını aktaran Eryılmaz, şunları kaydetti:

“Bu proje hastanemizde uygulanmaya başlamadan önce yoğun bakımda yatan hastalarla ilgili olarak günde iki veya üç defa belirlenmiş olan saatlerde yoğun bakım sorumlu doktorumuz yoğun bakımdan dışarı çıkarak orada kendisini bekleyen hasta yakınlarına bilgilendirmelerde bulunuyordu. Proje kapsamında ise başlatmış olduğumuz yeni uygulama ile yoğun bakım ünitelerinde özel bir sekretarya birimi kurduk ve nezih bir oda oluşturduk. Yatan hastası hakkında bilgi almak isteyen hasta yakınlarımız bu sekretaryada görevli olan sağlık çalışanımıza hastasının ismini söyleyerek başvuru yaptıkları zaman sekreterimiz hasta ile ilgili dosyaya ulaşarak doktoruna gerekli bilgileri veriyor. Bu aşamadan sonra doktorumuz yoğun bakım içerisinde özel olarak oluşturduğumuz alanda hasta yakını ile bire bir görüşme yaparak hastası hakkında merak ettiği sorulara cevap veriyor ve bilgilendirmede bulunuyor.”