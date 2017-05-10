Konya'da havaya rastgele ateş açan kişi yakalandı

KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ilçesinde av tüfeği ile havaya rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı.

İstasyon Caddesi Aksoy kavşağında elindeki av tüfeğiyle trafik akışını kesen Aslan B, “Bana iş vermiyorlar” diyerek, havaya rastgele ateş açmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi aldı.

Kendisini jiletle yaraladığı görülen Aslan B, arkasından yaklaşan bir polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi.

Bu sırada Aslan B’nin üzerine yürüyen vatandaşları, polis ekipleri sakinleştirdi. Daha sonra ekip aracına alınan Aslan B, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Alkollü olduğu ileri sürülen Aslan B’nin, polis tarafından etkisiz hale getirilmesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.