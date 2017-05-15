Konya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

KONYA (AA) – Konya’nın Selçuklu ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Tekin (53) yönetimindeki 42 CCL 06 plakalı hafif ticari araç, Başarakavak Mahallesi yakınlarında, İsmail Altuntaş (44) idaresindeki 42 KR 723 plakalı başka bir hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri, araçlarda bulunan Fatma ve Aynur Tekin (3) ile Esma, Aliya Yuşa, Elif Elmas ve Emine Altuntaş yaralandı.

Ambulanslarla kaldırıldıkları farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Emine Altuntaş (39) tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.